Во Владимирской области начали проверку после жестокого избиения школьника

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Покрове (Владимирская область) начали проверку по факту избиения 13-летнего школьника подростками, сообщает следственное управление СКР по региону.

22 марта в интернете появилось видео, снятое на камеру телефона, на котором несколько подростков избивают своего сверстника ногами по голове и туловищу. За кадром слышны комментарии других школьников.

Как выяснили следователи, инцидент произошел вечером 20 марта. В этот же день бабушка пострадавшего 13-летнего мальчика, обучающегося в школе по индивидуальной программе, обратилась в полицию. После проверки, проведенной ОВД, материалы были переданы в следственный комитет.

Пострадавший в настоящее время проходит лечение в стационаре.