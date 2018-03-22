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Палата представителей США приняла законопроект о бюджете на $1,3 трлн

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей американского Конгресса в четверг одобрила законопроект о бюджете на 2018 финансовый год, который призван предотвратить приостановку работы правительства.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону.

В случае принятия обеими палатами документ объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит функционирование правительства до конца сентября 2018 года. В нижней палате "за" проголосовали 256 конгрессменов, "против" - 167.

Вместе с тем, как отмечает The Hill, два сенатора-республиканца, выражавших несогласие с проектом бюджета, пока не уточнили свою позицию. Сенат планировал рассмотреть законопроект в пятницу. Срок, до которого Конгресс, должен утвердить расходную часть бюджета, истекает в полночь субботы (7 утра 24 января по московскому времени).

Директор Белого дома по вопросам бюджета Мик Малвани заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп подпишет бюджет, поскольку он отвечает его приоритетам.

При этом законопроект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал Трамп.

Теги: США, Конгресс
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