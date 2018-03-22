Покидающий пост госсекретаря США Тиллерсон назвал Вашингтон "временами очень подлым городком"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в конце месяца покинет свой пост, в ходе прощального выступления перед сотрудниками госдепа посоветовал им быть честными на работе и пожаловался на реалии работы на ответственной должности в столице страны.

В ходе показанной американским телевидением короткой речи Тиллерсон отметил, что Вашингтон "временами может быть очень подлым городком". Этот комментарий сотрудники госдепа встретили улыбками и аплодисментами.

Вместе с тем, он посоветовал сотрудникам госдепартамента честно выполнять свою работу и относиться друг к другу с уважением, вне зависимости от занимаемой должности.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп объявил, что решил отправить в отставку Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Тиллерсон.