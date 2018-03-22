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Польша снизила репарационные претензии к Германии с $850 до $550 млрд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава комиссии польского сейма по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик во время выступления в парламенте заявил, что Германия должна выплатить Польше свыше $543 млрд в качестве компенсации ущерба, нанесенного в годы Второй мировой войны, сообщает в четверг польское агентство ПАП.

"В 1990 году эта сумма составляла $284 млрд. Однако, если брать в расчет покупательную способность доллара в 2017 году, то мы ... получим $543 млрд", - приводит агентство слова политика.

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При этом ранее в интервью изданию Rzeczpospolita Мулярчик называл другую сумму - $850 млрд. Тогда он заявил, что считает ее "большой, но справедливой компенсацией за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также из-за потери страной демографического потенциала во время Второй мировой войны".

В пользу выплаты Германией компенсации высказывалась и экс-премьер Польши Беата Шидло. По ее мнению, Польша "имеет право на выплату репараций и польское правительство может направить соответствующее требование к Германии".

В Берлине же утверждают, что Германия не намерена осуществлять подобные выплаты Польше, и называют требования о подобных выплатах необоснованными.

Теги: Польша, Германия
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