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Сенат США одобрил бюджет на $1,3 трлн

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сенат американского Конгресса в ночь на пятницу одобрил законопроект о бюджете на 2018 финансовый год, который предотвратит приостановку работы правительства США. Документ отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году. Ранее в четверг законопроект поддержала Палата представителей.

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Сенаторы засиделись за обсуждением документ объемом 2 тыс. 232 страницы за полночь и в итоге приняли решение, когда до конечного срока оставались почти полные сутки. В верхней палате "за" проголосовали 65 законодателей, "против" - 32.

Мер по обеспечению работы правительства США хватит до конца текущего финансового года, завершающегося 30 сентября.

Директор Белого дома по вопросам бюджета Мик Малвани ранее заявлял журналистам, что президент США Дональд Трамп подпишет бюджет, поскольку он отвечает его приоритетам.

При этом законопроект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд, стены на границе с Мексикой не будет.

В документ вошли положения о финансировании строительства дорог в США и о развитии широкополосного интернета в сельской местности, о более жестких проверок покупателей оружия и о $4,65 млрд на борьбу с опиоидной зависимостью.

Бюджет также предусматривает финансирование проекта по предотвращению вмешательства иностранных государств, включая Россию, в предстоящие в этом году выборы в Конгресс.

Теги: США
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