Лукашенко подарил президенту Грузии трактор

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг после официальной встречи подарил президенту Грузии Георгию Маргвелашвили белорусский малогабаритный трактор, сообщают грузинские СМИ.

Президент Грузии в свободное от работы время занимается фермерством на приусадебном участке. В 2017 году Маргвелашвили в ходе официального визита в Минск получил в подарок от Лукашенко семена белорусского картофеля. Президент Грузии вырастил отличный урожай из этих семян и даже выставил в соцсетях фотографии собранного картофеля.

Кроме того, после официальных переговоров вечером президенты посетили коньячный завод "Сараджишвили", основанный в 1888 году, сообщает пресс-служба грузинского президента.

На заводе президенты продегустировали грузинский коньяк "Сараджишвили" 125-летней выдержки. Президенты также произвели купажирование коньячных спиртов различной давности и запечатали бочку марки "Сараджишвили" к дате 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Белоруссией.