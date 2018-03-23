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В киевский суд поступило представление об аресте Надежды Савченко

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Шевченковский райсуд Киева поступило представление об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста. На рассмотрение направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

22 марта Верховная рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Ее уведомили о подозрении и препроводили в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по статьям украинского УК "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Подготовка к преступлению","Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Террористический акт"; "Создание террористической группы или террористической организации"; "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Луценко ранее заявлял, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. По его словам, есть запечатленные на видео свидетельства изложения Надеждой Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планов военного переворота на Украине.

Теги: Украина, Надежда Савченко, Верховная рад
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