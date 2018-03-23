Адвокат обжалует решение оставить Саркози под судебным контролем

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего президента Франции Николя Сакрози в пятницу заявил, что подаст апелляцию на решение судебных властей оставить его под судебным контролем.

"Во Франции существует апелляционный суд. У нас есть право подать апелляцию. И я подам апелляцию на судебный контроль", - сказал адвокат экс-президента Франции Тьерри Эрзог в эфире радиостанции RTL.

Судебный контроль в отношении Саркози, в частности, подразумевает запрет на общение экс-президента с другими фигурантами этого дела и ограничения на поездки в ряд стран, включая Ливию, Египет, Тунис.

Эрзог заявил, что докажет невиновность Саркози. По его словам, во время допроса, который продолжался 20 и 21 марта, его подзащитный ответил на 200 вопросов.

Ранее на этой неделе судебные власти Франции предъявили Саркози обвинения в нарушениях при финансировании его предвыборной кампании. Речь идет об обвинениях в "пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств".

До завершения рассмотрения этого дела Саркози остается на свободе, но под судебным контролем.

Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании предвыборной кампании, было начато парижской прокуратурой весной 2013 года.

СМИ публиковали документы, в которых шла речь о якобы передаче ливийским режимом 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год. Он отрицал обвинения как по этому делу, так и по делу о нелегальном получении средств от наследницы косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур, обвинения по которому были сняты с Саркози в 2013 году из-за "недостаточной убедительности". В 2014 году бывшего президента обвинили в том, что он пообещал высокопоставленному судье новую должность в Монако в обмен на информацию по поводу расследования дела о финансировании его предвыборной кампании.