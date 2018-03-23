Захваченным в заложники французам удалось покинуть супермаркет

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Примерно 20 людям, которые ранее были захвачены в заложники в супермаркете во французском населенном пункте Треб, удалось покинуть помещение, сообщает в пятницу французский телеканал BFM TV.

Человек, ранее захвативший заложников, сейчас находится один в помещении магазина. BFM TV сообщает о ранении двух человек.

При этом агентство Associated Press сообщает , что вооруженный мужчина застрелил одного человека и серьезно ранил еще одного. До этого он же неподалеку ранил полицейского.

Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.