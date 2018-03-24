Украинские военные насчитали три обстрела со стороны ДНР за сутки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за сутки не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано",- сказал он.

В свою очередь в пресс-центре штаба проводимой Киевом силовой операции в Донбассе заявляют о трех обстрелах за сутки.

Согласно сообщению, на донецком направлении из 120-мм минометов обстреливалась Авдеевка, всего было выпущено шесть мин. Есть разрушения.

Также, по данным украинских военных, около полуночи из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, минометы калибра 82 мм применили неподалеку Каменки.

На луганском направлении обстрелов не зафиксировано.