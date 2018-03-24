В мире

Еще один пункт пропуска открыт для выхода боевиков из Восточной Гуты

Более 3 тыс. боевиков и членов их семей покинули регион за сутки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные и лидеры незаконных вооруженных формирований в сирийской Восточной Гуте достигли договоренности об открытии еще одного пункта пропуска в населенном пункте Арбил, сообщает Минобороны России.

"24 марта в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований открыт еще один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей из н.п. Арбил (Восточная Гута)", - говорится в сообщении.

"По организованному гуманитарному коридору за сутки было выведено 3 тыс. 084 боевика и члена их семей, которые колонной из 59 автобусов перевозятся провинцию Идлиб", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что всего из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 тыс. 979 человек боевиков и членов их семей.

"На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", - сообщают российские военные.

Теги: Сирия, Россия
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