Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 марта

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Протесты в США, новый рекорд "Черной пантеры", усы Грудинина и голова Зюганова

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США прошли многотысячные акции за ужесточение контроля над оружием. Трампу, который ехал на выходные в свою резиденцию в Мар-о-Лаго во Флориде, пришлось изменить маршрут, чтобы не столкнуться с демонстрантами.

- Власти города Элизабет-Сити в Северной Каролине передумали устанавливать памятник советским летчикам, погибшим в годы Второй мировой войны в ходе совместной операции с ВВС США, хотя с российским Минобороны уже была договоренность на этот счет. В городском совете Элизабет-Сити сочли, что времена сейчас неподходящие, а некоторые даже боятся, что российский монумент окажется "троянским конем".

- Глава КПРФ Геннадий Зюганов признался, что отговаривал экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина сбривать усы, потому что у него "умыкнули голоса". Однако Грудинин настоял на своем. Кроме того, Зюганов рассказал, в чем он превосходит Владимира Жириновского.

- Фильм "Черная пантера" стал самой кассовой супергеройской картиной в истории американского проката, заработав $624 млн менее чем за два месяца.

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