Минобороны сообщило о выходе тысячи боевиков из Восточной Гуты

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из Арбила (Восточная Гута), сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"24 марта по гуманитарному коридору осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", - говорится в сообщении.

Накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" из населенного пункта Хараста (Восточная Гута) в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.