Германский МИД поддержал отмену принципа единогласия в ЕС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - МИД Германии поддержал предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

"Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести в раскол в ЕС", заявил госминистр в МИД Германии Михаэль Рот в интервью журналу Der Spiegel.

Ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Юнкер предложил отмену принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений. Этот принцип, по мнению председателя Еврокомиссии, ограничивает возможности Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.