Премьер Украины посчитал полезным разрыв экономических отношений с РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что решение Киева о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, начатой в 2011 году, пойдет на пользу Украине, сбалансирует ее экспортную политику, сделав страну сильнее, сообщается на правительственном веб-портале.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - сказал глава правительства.

Гройсман при этом отметил, что сегодня надо строить производство на Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - добавил премьер.

Как сообщалось, 21 марта кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.