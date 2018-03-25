Папа римский призвал молодежь отстаивать свои убеждения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Папа Франциск призвал молодых людей в Вербное воскресенье не молчать и отстаивать то, во что они верят, сообщают западные СМИ.

"Искушение заставить молодых молчать всегда было. Есть много способов, чтобы сделать молодых молчаливыми и невидимыми. Много способов, чтобы подвергнуть их анестезии и усыпить их, чтобы они не шумели, чтобы не задавали вопросов, сделать их мечты плоскими, скучными, мелочными", - сказал понтифик на богослужении в Ватикане по случаю праздника, который совпал со Всемирным днем католической молодежи.

"Если другие молчат, если мы, люди постарше, и часто недобросовестные, молчим, если мир молчит и теряет радость, я спрашиваю вас: вы будете кричать?", - заявил он.

Понтифик благословил пальмовые ветви, принесенные священниками и мирянами на площадь Святого Петра в Ватикане.

Накануне сотни тысяч человек по всей территории США вышли массовые акции "Марш за наши жизни" (March for our lives) против насилия с применением огнестрельного оружия.