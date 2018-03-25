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Президент Турции пообещал установить контроль над сирийским Таль-Рафатом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Турецкая армия в ближайшие дни установит контроль над сирийским городом Таль-Рафат, тем самым будут достигнуты цели антитеррористической операции "Оливковая ветвь", заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Манбиджа и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", - цитирует его Анатолийское агентство новостей.

Эрдоган вновь призвал США к выводу из сирийского Манбиджа США боевиков PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (Курдские силы самообороны), которые Анкара считает террористическими.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, а также остатков боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

На этой неделе президент Турции пообещал, что турецкие военные операции в Сирии распространятся помимо Африна на другие территории страны.

Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Таль-Рафат
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