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Российские военные заявили о новых обстрелах Дамаска и его пригородов

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в Восточной Гуте (пригород Дамаска) остается напряженной, заявил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов", - сказал он.

"За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Эль-Мезза. Погиб один и ранены 6 мирных жителей. Есть разрушения", - сказал он.

По его оценке, "обстрелы мирных кварталов Дамаска можно расценивать как провокационные". "Они направлены на срыв ранее достигнутых договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте", - сказал он.

Теги: Россия, Сирия
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