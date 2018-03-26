Минздрав РФ согласовал тактику лечения пострадавших при пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Главные внештатные специалисты по токсикологии и реаниматологии Минздрава России, а также специалисты по детской хирургии согласовали тактику лечения пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, который унес жизни 37 человек.

"Телемедицинские консультации провели главный внештатный токсиколог Минздрава России, главный реаниматолог и специалисты по детской хирургии. Тактика лечения согласована, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается",- сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

В связи с пожаром в торговом центре в Кемерово по поручению министра Вероники Скворцовой ведущие специалисты федеральных учреждений оказывают все необходимое содействие в организации медицинской помощи пострадавшим, отметили в пресс-службе.

Ранее по поручению Скворцовой в Кемеровскую область направлена группа специалистов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава России для оказания психологической и психотерапевтической помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате пожара в торговом центре.