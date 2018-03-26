Американская порноактриса заявила об угрозах за разглашение сведений о связи с Трампом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская порноактриса Сторми Дэниелс в интервью телеканалу CBS рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с нынешний президентом США Дональдом Трампом.

Она ответила утвердительно на вопрос о том, вступала ли она в связь Трампом, признавшись, что это произошло однажды в 2006 году, когда нынешний президент вел ТВ-шоу. Дэниелс отметила, что связь произошла по обоюдному согласию, подчеркнув, что "не является жертвой". Она рассматривала эту связь как "деловое соглашение", результатом которого должно было стать ее участие в шоу.

В 2011 году она согласилась на предложение одного из журналов обнародовать факт своей связи с Трампом за $15 тыс., но поверглась серьезным угрозам, в том числе в адрес своей дочери.

По словам актрисы, в один из дней в 2011 году к ней на автостоянке, где она была со своей малолетней дочерью, подошел мужчина и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь все". При этом, как сказала Дэниелс, "этот мужчина посмотрел на мою дочь и сказал, что она - красивая маленькая девочка, и мне будет жаль, если с ней что-то случится".

Как сообщалось, Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года заключила с адвокатом Трампа Майклом Коэном соглашение о неразглашении, за что получила $130 тыс. После того, как информация о ее связи с Трампом стала достоянием гласности, адвокат президента потребовал за разглашение информации и нарушение условий соглашения $20 млн в качестве возмещения убытков.

Адвокат актрисы считает, что соглашение о неразглашении не имеет силы, поскольку под ним нет подписи самого Трампа.