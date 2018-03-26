Китайский вице-премьер предупредил о серьезных последствиях торговых войн

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - торговых войнах не может быть победителей и побежденных, они чреваты серьезными последствиями для всех их участников, предупредил заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.

"Торговая война не служит чьим-то интересам. Она чревата серьезными последствиями и вызовет негативное влияние", - заявил он, выступая на конференции по вопросам развития Китая.

Хань Чжэн призвал другие страны "к взаимному сотрудничеству, как это делают пассажиры, находящиеся в одной лодке", а также отметил, что глобализация мировой экономики должна быть "более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех".

Как отметило агентство Associated Press, комментируя заявление китайского вице-премьера, в нем не был упомянут президент США Дональд Трамп, который намерен поднять ввозные пошлины на китайские товары суммарной стоимостью около $60 млрд.

Вместе с тем, министерство коммерции в минувшую пятницу публиковало список американских товаров на сумму $3 млрд, ввозные пошлины на которые могут быть повышены Китаем в качестве ответной меры.