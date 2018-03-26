Что случилось этой ночью: понедельник, 26 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни как минимум 50 человек, сообщил источник "Интерфакса". Согласно официальной информации МЧС, погибли 48 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. В учреждения судебно-медицинской экспертизы направлены 19 тел. Первый этап поисково-спасательных работ планируют закончить до 18:00 понедельника.

- На месте трагедии работают федеральные чиновники. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что пока рано говорить о причинах пожара — очаг возгорания в кемеровском ТЦ пока не установлен. Ранее назывались версии неисправности в электропроводке или поджога по неосторожности — кемеровский вице-губернатор Владимир Чернов предположил, что кто-то из детей принес в батутную комнату зажигалку. Расследование пожара взял под личный контроль полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал выплатить семьям жертв по миллиону рублей, в случае если погибших двое - по два миллиона рублей.

- По делу о пожаре задержаны и допрошены четыре человека. В их числе — глава управляющей компании.