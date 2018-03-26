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В Белоруссии 25 марта были задержаны более 100 участников "Дня Воли"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии накануне было задержано более 100 участников акций в рамках "Дня Воли", сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"По предварительным данным, количество задержанных 25 марта в Минске составляет чуть более 60 человек. На утро 26 марта установлены фамилии 42 задержанных. В других городах на разное время задерживали около 50 человек", - говорится в сообщении "Весны".

По информации правозащитного центра, большинство задержанных были отпущены в тот же день, однако в отношении более десятка активистов составлены административные протоколы о правонарушениях по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и по ст. 23.4 КоАП (неподчинение должностному лицу)

Как сообщалось, накануне в Минске и ряде белорусских городов прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию Белорусской народной республики (БНР). В частности, в столице разрешенные властями митинг и праздничный концерт прошли на площадке около Большого театра оперы и балета. По различным оценкам, празднования за все время посетило порядка 50 тыс. человек.

Непосредственно у Большого театра никаких инцидентов, провокаций, задержаний зафиксировано не было. Общественный порядок обеспечивала милиция и активисты.

Вместе с тем, утром в воскресенье был задержан оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года Николай Статкевич. Также сообщалось о задержании порядка 30 человек, среди задержанных - группа правозащитников и журналисты. Статкевич планировал отдельно провести шествие в День воли, однако получил отказ от минских властей.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта. В прошлом году акция не была санкционирована, что закончилось задержаниями, в том числе журналистов.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Белоруссии. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 гг., позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством, или же это была только попытка создания государства.

Теги: Белоруссия
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