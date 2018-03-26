В Белоруссии 25 марта были задержаны более 100 участников "Дня Воли"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии накануне было задержано более 100 участников акций в рамках "Дня Воли", сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"По предварительным данным, количество задержанных 25 марта в Минске составляет чуть более 60 человек. На утро 26 марта установлены фамилии 42 задержанных. В других городах на разное время задерживали около 50 человек", - говорится в сообщении "Весны".

По информации правозащитного центра, большинство задержанных были отпущены в тот же день, однако в отношении более десятка активистов составлены административные протоколы о правонарушениях по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и по ст. 23.4 КоАП (неподчинение должностному лицу)

Как сообщалось, накануне в Минске и ряде белорусских городов прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию Белорусской народной республики (БНР). В частности, в столице разрешенные властями митинг и праздничный концерт прошли на площадке около Большого театра оперы и балета. По различным оценкам, празднования за все время посетило порядка 50 тыс. человек.

Непосредственно у Большого театра никаких инцидентов, провокаций, задержаний зафиксировано не было. Общественный порядок обеспечивала милиция и активисты.

Вместе с тем, утром в воскресенье был задержан оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года Николай Статкевич. Также сообщалось о задержании порядка 30 человек, среди задержанных - группа правозащитников и журналисты. Статкевич планировал отдельно провести шествие в День воли, однако получил отказ от минских властей.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта. В прошлом году акция не была санкционирована, что закончилось задержаниями, в том числе журналистов.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Белоруссии. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 гг., позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством, или же это была только попытка создания государства.