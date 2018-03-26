Посол РФ вызван в МИД Литвы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов в понедельник вызван в МИД Литвы.

"Я могу подтвердить, что в МИД вызван посол. О содержании информируем позже", - сказала в понедельник BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Ранее сообщалось, что Литва и некоторые другие страны ЕС в начале этой неделе могут сообщить о высылке российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Британии.

Как утверждает Департамент госбезопасности, сейчас лица, связанные с российскими разведслужбами, составляют треть российского дипломатического персонала в Литве.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.