В Польше объявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Польские власти задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщило в понедельник Национальное радио Польши.

Подозреваемый, названный "Марек В.", по данным СМИ, находился в контакте с сотрудником российской разведки, работающим под дипломатическим прикрытием. Он проявлял интерес к деятельности министерства энергетики Польши, отмечает радио.

"Марек В." был задержан в минувшую пятницу в ходе операции, проведенной Агентством внутренней безопасности совместно со спецслужбами ряда других стран Евросоюза.

Национальное радио Польши обращает внимание, что сообщение о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России совпало по времени с объявленным ранее намерением порядка 20 стран ЕС, включая Польшу, выслать в понедельник российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.