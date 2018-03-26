Жену Мугабе заподозрили в контрабанде слоновой кости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Зимбабвийская полиция начала расследование в отношении супруги экс-президента страны Роберта Мугабе по делу о контрабанде слоновой кости стоимостью в миллионы долларов, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По версии следствия, Грейс Мугабе во время пребывания ее мужа у власти пересылала крупные партии слоновой кости в ряд стран, в том числе в Китай, ОАЭ и США. Пользуясь своим высоким положением, она получала разрешения на экспорт слоновой кости в качестве подарков лидерам других государств.

На данный момент официальные обвинения ей не предъявлены. Следователи проводят проверку, чтобы установить "непосредственную роль" Мугабе в деле о незаконной перевозке слоновой кости.

Супруг Мугабе покинул пост президента Зимбабве в конце ноября 2017 года после того, как его отставки потребовали члены правящей партии ЗАНУ-ПФ. После этого главой государства стал бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва. По данным западных СМИ, до обострения ситуации в Зимбабве преемником Мугабе хотела стать сама Мугабе.