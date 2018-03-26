Жители Казахстана растащили на стройматериалы ограждения урановых рудников

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Законсервированные и ликвидированные урановые рудники в Северо-Казахстанской области (СКО) представляют угрозу из-за того, что местные жители растащили ограждения и бесхозные здания на стройматериалы, сообщил руководитель регионального департамента экологии Ермек Умаров.

"В свое время там были ограждения и знаки радиационной опасности, оставались здания. Но местное население постепенно эти здания разобрало, местами остался только бетон. Надшахтные колодцы, которые раньше были закрыты, теперь стоят открытые по этой же причине", - рассказал Умаров в понедельник.По его словам, речь идет о пяти рудниках.

"В 2016 году замеряли (радиационный фон - ИФ) - превышение было в 3 раза предельно допустимой концентрации, в 2017 году не стали ездить на надшахтные колодцы, чтобы не облучать людей. Сегодня здесь отсутствуют ограждения и знаки радиационной опасности, имеется свободный доступ для въезда на территорию", - сказал эколог.

"Областной департамент экологии обращался к акимам районов им.Г.Мусрепова и Айыртауского с предписанием устранить выявленные нарушения и обеспечить контроль за брошенными урановыми рудниками, но решить проблему на местном уровне невозможно", - добавил Умаров.

Также, по его словам, направлены письма в профильные министерства и канцелярию премьер-министра о выделении денежных средств для устранения нарушений.