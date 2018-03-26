Российского посла не вызывали в болгарский МИД по "делу Скрипаля"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Посла России в Болгарии не вызывали в МИД страны в связи с "делом Скрипаля", сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Ранее СМИ упоминали Болгарию в числе стран, которая может из солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в свою очередь заявил, что "пока существует вероятность (причастности РФ к смерти Скрипаля - ИФ), но нет никаких доказательств", Болгария "не может присоединятся к таким действиям (ограничительным мерам - ИФ)".

Ранее Великобритания выслала российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Россия все обвинения отрицает и в середине марта объявила об ответных мерах в отношении Великобритании. Позже The Times сообщила, что еще до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". В свою очередь совет нацбезопасности США рекомендовал президенту страны Дональду Трампу выслать сотрудников российской дипмиссии.