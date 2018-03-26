Германия и Франция вышлют по четыре российских дипломата

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил, что германские власти приняли решение о высылке группы российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

"Сегодня мы высылаем из страны четырех российских дипломатов", - говорится в сообщении , распространенном в официальном твиттере МИД ФРГ.

"Это решение далось нам нелегко", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

При этом Маас добавил, что такой шаг стал реакцией Берлина на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, за которое, как считают западные страны, несет ответственность Россия.

Ранее о запланированной высылке четырех российских дипломатов из Германии сообщил сайт немецкой газеты "Süddeutsche Zeitung" со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала "Франс 24", в МИД Франции также приняли решение выслать из страны четырех российских дипломатов.

Ранее порядка 20 стран ЕС объявили о намерении выслать в понедельник российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, 24 марта агентство Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщило, что президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, высказавшихся в пользу высылки из страны части российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в фейсбуке назвала планируемую высылку российских дипломатов из стран ЕС верноподданичеством. "Сейчас начнется "парад суверенитетов" - верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС", - написала она.