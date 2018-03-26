Посла РФ вызвали в МИД Дании в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Посла России в Дании вызывали в МИД страны в связи с "делом Скрипаля", сообщил в понедельник "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Да, вызывали", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Других подробностей он не сообщил.

Ранее в понедельник несколько европейских стран сообщили о планах выслать российских дипломатов. В США в свою очередь заявили, что выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле. Послов России также вызвали в МИДы Польши и стран Прибалтики.

В марте Великобритания выслала российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Россия все обвинения отрицает, позже Москва объявила об ответных мерах в отношении Лондона.