Власти Канады вышлют четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Канадские власти приняли решение о высылке четырех дипломатов РФ в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает британский телеканал Sky news.

По его данным, в Оттаве пояснили, что пошли на такой шаг "в знак солидарности с Великобританией".

В понедельник 14 стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". В свою очередь США сообщили, что выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле. Ранее российских дипломатов выслал Лондон.

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, с тех пор он жил в Соединенном Королевстве. Лондон обвиняет в причастности к отравлению Скрипаля Москву, Россия эти обвинения отрицает.