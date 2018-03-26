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Литва закрыла въезд для 44 граждан России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В понедельник главы министерства внутренних дел и департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым в страну запрещен въезд 44 гражданам России.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский "список Магнитского" 21 фамилией, сейчас в нем 70 человек. Еще 23 человека с понедельника не смогут въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности, заявила в понедельник агентству BNS глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.

Литовский сейм принял "закон Магнитского" в ноябре 2017 года. В нем 49 граждан России, которым запрещен въезд в Литву. Фамилии этих людей были преданы гласности.

Ранее в понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Литва решила выслать из страны трех российских дипломатов, а также дополнила "список Магнитского".

Теги: Литва
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