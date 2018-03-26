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Норвегия вышлет российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"

Есть обновление от 20:42

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Норвегии вышлют российского дипломата из Осло в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает МИД страны.

"Cегодня мы приняли решение и потребовали, чтобы один из дипломатов посольства России в Осло покинул страну", - говорится в заявлении МИД Норвегии.

Также страна выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.

Норвегия стала 20-й страной, объявившей в понедельник о высылке российских дипломатов. Ранее о таких мерах заявили 14 государств ЕС, Канада, США и Украина.

Теги: Норвегия, Россия
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