Норвегия вышлет российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Норвегии вышлют российского дипломата из Осло в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает МИД страны.

"Cегодня мы приняли решение и потребовали, чтобы один из дипломатов посольства России в Осло покинул страну", - говорится в заявлении МИД Норвегии.

Также страна выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.

Норвегия стала 20-й страной, объявившей в понедельник о высылке российских дипломатов. Ранее о таких мерах заявили 14 государств ЕС, Канада, США и Украина.