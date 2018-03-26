Высланным членам российской миссии при ООН предписали покинуть США до 2 апреля

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - 12 дипломатов постпредства РФ при ООН должны покинуть США до 2 апреля, сообщил глава миссии России при ООН Василий Небензя.

"Мы были проинформированы о том, что 12 наших дипломатов отсюда высылают, и им придётся уехать до 2 апреля", - сказал он журналистам.

Ранее в понедельник администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля". Позже в госдепе заявили, что среди высланных российских дипломатов 12 разведчиков.

"Дело Скрипаля"

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, с тех пор он жил в Соединенном Королевстве. Лондон обвинил в причастности к отравлению Скрипаля Москву и выслал несколько российских дипломатов. Россия все обвинения отрицает.