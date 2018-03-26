Генконсульство РФ в Сиэтле заявило о прекращении работы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Генконсульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон, сообщило о прекращении приема граждан в связи с закрытием дипмиссии 30 марта.

"В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство России в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта 2018 года прекращается", - говорится в объявлении, размещенном на сайте российской дипмиссии.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что генконсульство РФ в Сиэтле закрывается с 30 марта. "Все сотрудники из генерального консульства продолжат работу или в одном из российских загранучреждений в США, или же они уедут домой", - сказал Антонов.

По словам консула-советника российской дипмиссии в Сиэтле Халита Айсина, свернуть деятельность Генконсульства будет непросто.

Айсин пояснил, что "до 30 марта главной задачей, которая будет стоять перед сотрудниками Генконсульства, - это свернуть деятельность нашего офиса".

"Будет несколько сложней, чем в Сан-Франциско, потому что помещение арендуемое, и нам необходимо будет уже закрывать все то, что у нас набралось из двух Генконсульств", - отметил дипломат.

Он рассказал, что в российской дипмиссии в Сиэтле работают семь человек, всего вместе с членами семей, там находятся 42 человека.

Ранее в понедельник администрация президента США Дональда Трампа сообщила о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".