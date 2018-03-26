Суд в Германии оставил под стражей экс-главу Каталонии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Суд первой инстанции города Ноймюнстер (Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ) продлил срок содержания под стражей бывшего главы исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает в понедельник The Guardian.

Содержание К.Пучдемона по стражей продлится, пока идет изучение европейского ордера на его арест, выданного испанским судом. СМИ отмечают, что обработка запроса может занять до 60 дней.

Пучдемон был задержан полицией ФРГ в минувшее воскресенье на границе с Данией. Ожидалось, что в понедельник судебные власти Германии приступят к рассмотрению вопроса о его выдаче Испании.

Европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании, выдал в прошлую пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена.