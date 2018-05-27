Южная Корея попытается спасти переговоры КНДР и США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в воскресенье, что его страна и КНДР будут вместе работать над обеспечением успеха переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что США и КНДР нужно провести дополнительные переговоры, чтобы эта встреча стала реальностью. Он также сообщил, что договорился с Ким Чен Ыном, что они будут проводить встречи так часто, как это потребуется для решения проблем. При этом оба лидера, "согласились, что саммит КНДР-США нужно успешно повести 12 июня".

Южнокорейский лидер пояснил, что Сеул заинтересован в том, чтобы переговоры не были отложены, поскольку на предстоящем трехстороннем саммите надеется официально завершить Корейскую войну.

Мун Чжэ Ин заявил, что в Пхеньяне по-прежнему скептически относятся к заверениям США о готовности предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Тем не менее, по словам президента Южной Кореи, Ким Чен Ын готов к дальнейшей работе над денуклеаризацией.

Мун Чжэ Ин также передал Ким Чен Ыну слова Трампа о том, что США готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

В субботу Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Саммит США-КНДР был намерен на 12 июня в Сингапуре. Ранее на этой неделе Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.