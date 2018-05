Джорджа Буша-старшего госпитализировали

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу из-за пониженного кровяного давления, сообщил официальный представитель политика Джим Макграт.

Сообщение Макграта появилось около 14:00 по местному времени (21:00 по Москве). Буша-старшего на несколько дней оставят под наблюдением врачей в одной из больниц штата Мэн. Он находится в сознании и сейчас нет угрозы его жизни.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth ) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort.