Спасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданство

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мигрант из Мали, который спас повисшего на перилах балкона ребенка, получил французское гражданство, сообщает "Би-би-си".

Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон, который принял молодого человека в Елисейском дворце.

22-летний Мамуду Гассама 26 мая увидел маленького мальчика на балконе четвертого этажа. Подтягиваясь на перилах других балконов, он смог подняться в квартиру малыша и спасти его.

Макрон лично поблагодарил нелегального мигранта из Африки, вручив ему медаль за отвагу. Кроме того, Гассама предложили поступить на службу в пожарную охрану.

Он рассказал, что просто проходил по улице, когда увидел толпу людей. По словам молодого человека, он не задумываясь взобрался на четвертый этаж, помог ребенку и только после этого почувствовал страх.

Гассама спросил мальчика, как тот оказался за перилами, но ребенок не ответил.