Россияне не пострадали от урагана "Альберто" на Кубе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ не получал информации о российских туристах, пострадавших от урагана "Альберто" на Кубе, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростуризма.

"По данным ДСКЦ МИД России, информации о российских туристах, находившихся в вышеперечисленных районах Кубы, не поступало. Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Кубу, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении Ростуризма.

Ведомство рекомендует российским туристам, находящимся на Кубе, следить за метеосводками, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Власти Кубы в минувшие выходные эвакуировали более 5 тысяч человек из-за субтропического шторма "Альберто", обрушившегося на западную и центральную части страны. Из-за проливных дождей оказались подтоплены низменности в провинциях Артемиса, Матансас, Пинар-дель-Рио, Санта-Клара и Санкти-Спиритус.