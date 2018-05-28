Coca-Cola впервые в своей истории выпустила слабоалкогольную газировку

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, впервые в своей истории выпустила на рынок слабоалкогольный газированный напиток - три вида нового продукта с лимонным вкусом появились в продаже в Японии, пишет в понедельник Би-би-си.

Новые напитки Coca-Cola крепостью 3-8% относятся к "чжухай" - популярной в Японии альтернативе пива, которая пользуется особым спросом среди девушек благодаря разнообразию фруктовых вкусов. В настоящее время среди производителей "чжухай" лидируют местные Suntory, Asahi и Kirin, отмечает канал.

По данным Би-би-си, Coca-Cola не планирует выводить слабоалкогольные газированные напитки на рынки за пределами Японии.