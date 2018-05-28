Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Французский миллиардер Серж Дассо, известный бизнесмен и влиятельный консервативный политик, скончался в офисе принадлежащей ему компании Groupe Industriel Marcel Dassault на Елисейских полях, сообщает Le Monde.

Ему было 93 года. Причиной смерти называется сердечная недостаточность.

Дассо возглавил компанию после смерти своего отца Марселя Дассо в 1986 году. С 2004 по 2017 год занимал пост сенатора, а с 1995 по 2009 год был мэром города Корбей-Эссон неподалеку от Парижа.

По данным Forbes, его состояние составляло около 19 млрд евро. Он занимал четвертую строчку в списке самых богатых людей Франции.

Компания Dassault владеет контрольными пакетами акций авиакосмических фирм Dassault Aviation и SABCA, медиаконцерна Figaro Group (выпускает газету Le Figaro), а также аукционного дома Artcurial, производителя вина Chateau Dassault и СП по производству электромобилей.