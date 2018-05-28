КНР предложила всем странам в ООН пользоваться создаваемой китайской космической станцией

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Китайские власти заявили, что все страны-члены ООН при желании смогут использовать будущую китайскую космическую станцию, передают в понедельник китайские СМИ со ссылкой на постпредство КНР при международных организациях в Вене.

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны вне зависимости от их размеров и уровня развития могут принимать участие в кооперации на равных условиях", - сказал в Вене китайский постпред Ши Чжунцзюнь.

Китай планирует завершить разработку собственной орбитальной станции в 2019 году и начать ее эксплуатацию в полном объеме к 2022 году.