Трамп и Абэ договорились встретиться до саммита США-КНДР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились провести встречу до предполагаемого саммита США-КНДР, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Японские СМИ также ранее сообщали, что, по итогам телефонного разговора с Трампом японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон договорились о сотрудничестве.

Ожидается, что саммит Трампа с Ким Чен Ыном пройдет, как и было запланировано, 12 июня в Сингапуре.

На прошлой неделе Трамп заявил, что отменяет запланированный с Ким Чен Ыном саммит. В ответ на это КНДР выпустила заявление, в котором заявила о желании провести встречу. После этого американский лидер заявил, что саммит может состояться, как и было запланировано ранее. Основной темой встречи, как ожидается, будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.