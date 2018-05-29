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Сибирские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Индонезии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории пролива Сумба, разделяющего острова Сумба и Сумбава в Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 22:25 мск в понедельник, имел координаты -9.36 градуса южной широты и 118.45 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился 104 км к югу от города Бима на острове Сумбава.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Теги: Индонезия
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