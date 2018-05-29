Лечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровлении

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Британские врачи, лечившие отравленных в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сомневались, что они смогут пойти на поправку и даже выжить после отравления нервно-паралитическим ядом, сообщает "Би-би-си".

Глава отделения сестринского ухода больницы Солсбери Лорна Уилкинсон сказала, что сначала медики не знали, что с пациентами, а когда поняли - испугались, что может быть еще больше жертв.

"Когда с теми же симптомами доставили полицейского Ника Бейли, появилось сильное опасение насчет того, насколько все это может быть масштабным",— сказала она.

"There was a real concern as to how big could this get."



Lorna Wilkinson, Director of Nursing at Salisbury District Hospital, was among those concerned about the potential scale of the Skripal incident following the nerve agent attack. Full interview #newsnight Tuesday night pic.twitter.com/mtchchfAh1 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

"Когда мы узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы подумали, что они не выживут. Мы готовы были перепробовать все наши методы лечения. Мы обеспечили бы лучшую клиническую помощь. Однако все говорило о том, что они не выживут", - сказал, в свою очередь, врач интенсивной терапии Стивен Джукс в интервью.

Он отметил, медики применили новые подходы к известным методам лечения. По его признаю, скорость восстановления Скрипалей трудно объяснить, она стала неожиданностью для всех.

"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии Дункана Мюррея, поправиться пациентам помогли "отличная работа врачей". Большой вклад внесли международные эксперты, добавил он.

The success of Sergei and Yulia Skripal's treatment was due "to the very good generic basic critical care, excellent teamwork by the doctors, fantastic care and dedication by our nurses," and input from international experts like Porton Down, says Dr Duncan Murray #newsnight pic.twitter.com/vXNqKLOgCB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард подтвердила, что у медиков не было прогноза относительно состояния всех трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого, ее отец также пошел на поправку. Он покинул госпиталь 18 мая.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.