Филиал "Либерти банка" в Тбилиси в третий раз с начала года попытались ограбить

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Очередное ограбление филиала "Либерти банка" в микрорайоне Глдани в Тбилиси завершилось во вторник задержанием преступника.

Как сообщают местные СМИ, молодой человек в маске и с пистолетом в руках с угрожающими криками ворвался в филиал банка и потребовал от кассиров денег. Наученные опытом сотрудники банка медленно сложили ему в пакет имеющуюся наличность, но при этом нажали тайную кнопку вызова полиции.

У выхода из филиала банка грабителя уже ожидали полицейские, грабителя задержали.

При этом были слышны два выстрела, но по информации СМИ никто не пострадал.

Это уже третья попытка ограбления данного филиала банка с начала года. В одном случае преступник был задержан, в другом скрылся с деньгами.