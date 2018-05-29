Перестрелка в Льеже началась при попытке полицейских проверить документы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стрельба в Льеже началась во вторник во время обычной полицейской процедуры проверки документов, сообщает бельгийская Le Soir.

Мужчина, у которого полицейский хотели проверить документы, завладел оружием одного из сотрудников и открыл огонь. В результате погибли оба стража порядка и прохожий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 по московскому времени) во вторник в центре города. Затем стрелявший взял в заложницы женщину, стоявшую на входе в лицей неподалеку. Преступник оставался с ней в вестибюле учреждения, пока не был застрелен полицейскими. Двое полицейских были ранены во время операции. Заложница не пострадала, пишет Le Soir.

В свою очередь телеканал RTBF сообщил, что основной версией произошедшего является террористический акт.

Ранее сайт газеты La Libre Belgique сообщал, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллаху акбар".

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил в твиттере, что федеральный кризисный центр следит за ситуацией.