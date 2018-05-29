Прокуратура уточнила детали перестрелки в бельгийском Льеже

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В полицейском управлении Льежа во вторник прошла пресс-конференция с участием представителей прокуратуры, полиции и бургомистра Льежа Вилли Демейера, в ходе которой были уточнены некоторые первоначальные данные, распространявшиеся по горячим следам в бельгийских СМИ.

"Человек, обладавший холодным оружием, (скрытно - ИФ) следовал за двумя женщинами-полицейскими и напал на них сзади, чтобы затем завладеть их оружием, после чего выстрелил в молодого человека, находившегося в своей автомашине", - сообщил льежский прокурор.

"Он захватил в заложники женщину, которая работает в лицее им. Леони де Ваа. Затем он вышел и ранил (прибывших на место - ИФ) полицейских в ноги, после чего был убит. Дело расследуется по статье о терроризме на федеральном уровне", - отметил прокурор.

Представитель полиции сообщил, что уровень 2 террористической угрозы в стране по четырехбалльной шкале меняться не будет по рекомендации Органа по координации анализа угроз.

Вместе с тем губернатор провинции Льеж объявил чрезвычайный план местного значения.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 по московскому времени) во вторник в центре города. Бельгийская Le Soir сообщала, что перестрелка началась при попытке полицейских проверить документы у нападавшего.

Телеканал RTBF в специальном выпуске новостей сообщал, что нападавший - 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор. Он был осужден за "классическое мелкое преступление" и отбывал наказание в тюрьме Лантэна, а с понедельника находился в тюремном отпуске и успел совершить мелкое преступление в провинции Люксембург.