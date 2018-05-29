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Украинский омбудсмен попросила о содействии ее визиту к Сенцову

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась к председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой посодействовать ее визиту к осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Как сообщила пресс-служба омбудсмена во вторник, данное обращение Денисова отправила в ответ на письмо Федотова с его просьбой о визите к арестованному на Украине руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

"В ответ Людмила Денисова попросила способствовать визиту уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в исправительную колонию в г.Лабытнанги (РФ), где находится украинец Олег Сенцов", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Денисова сообщила, что направила обращение Федотова относительно возможного визита к Вышинскому в компетентные органы государственной власти Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 15 мая в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского, имеющего двойное гражданство Украины и России. Вечером в этот день ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 - "государственная измена" - Уголовного кодекса Украины. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца.

По версии украинского следствия, "Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" для подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации создало "Российское информационное агентство Новости-Украина", с помощью которого в течение нескольких лет распространялась искаженная информация о событиях в стране.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. При этом российские власти считают Сенцова гражданином РФ. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский, Олег Сенцов
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